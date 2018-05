Tapia, Farfan en Guerrero in voorlopige WK-selectie Peru

Stuntploeg Levante maakt grote indruk met zege op Barcelona

13 mei FC Barcelona is vanavond op bezoek bij Levante tegen de eerste nederlaag in La Liga in 400 dagen aangelopen. De tweede club uit Valencia won in eigen stadion in een knotsgekke wedstrijd met 5-4. Levante won nu liefst tien van de laatste elf wedstrijden.