Teamgenoot Bergwijn vertrekt naar MLS

Video Derde nederlaag in vier duels voor Liverpool: Chelsea te sterk in FA Cup

3 maart Na de eerste verliespartij in de Premier League heeft Liverpool een nieuwe tik gekregen. In de achtste finales van de FA Cup was Chelsea vanavond te sterk voor de ploeg van Jürgen Klopp: 2-0. Zo voegt Chelsea zich bij Arsenal in de kwartfinales van het Engelse bekertoernooi, dat Liverpool in 2006 voor het laatst won.