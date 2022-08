Tegenvaller voor Noa Lang: aanvaller is voor minstens een maand uitgeschakeld

Zondag tegen Kortrijk moest Lang al snel na zijn invalbeurt naar de kant. Verder onderzoek heeft maandag aangetoond dat de aanvaller minstens een maand uitgeschakeld is. Een blessure valt nooit op een goed moment, maar deze komt voor Lang wel érg ongelegen. Lang hoopt nog een mooie stap te zetten, maar die plannen krijgen nu een flinke knauw. Als hij in Brugge blijft, dan mist hij tenminste de eerste twee Champions League-wedstrijden in de eerste helft van september.

Ook de interlandperiode komt in het gedrang. Nederland speelt op 22 en 25 september tegen Polen en België in de Nations League. Het tweeluik is meteen de laatste interlandperiode voor de start van het WK in Qatar in november.