Tegenvaller voor United: herstel Rashford duurt veel langer

Staking helpt voetbal­sters in Spanje aan cao

11:03 De voetbalsters in Spanje krijgen eindelijk hun zin. Na maandenlange onderhandelingen heeft de spelersvakbond AFE een akkoord bereikt met de clubs over een collectieve arbeidsovereenkomst. De AFE spreekt van een ‘historisch feit in de Spaanse sportwereld’