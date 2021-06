Telefoon ex-spits FC Groningen ontploft met ruim drie miljoen reacties: ‘Stop ermee, het maakt mijn leven stressvol’

Sørloth trok in de zomer van 2020 voor 20 miljoen van Crystal Palace naar RB Leipzig, maar in de Bundesliga wist hij nog niet te imponeren. De voorzitter van Trabzonspor liet intussen optekenen dat hij de aanvaller graag zou terughalen. Dat is niet geheel verrassend, want Sørloth werd in het seizoen 2019/2020 als huurling topscorer van de Turkse club met 33 doelpunten.