Teleurstelling bij Erik ten Hag na nederlaag in FA Cup-finale: ‘We zijn er kapot van’

met samenvattingErik ten Hag is ondanks de nederlaag in de FA Cup-finale trots op het optreden van Manchester United. De Red Devils gingen in de eindstrijd met 2-1 onderuit tegen landskampioen en rivaal Manchester City.

,,We zijn er kapot van, teleurgesteld natuurlijk, maar ik ben bovenal trots op mijn team’’, zei Ten Hag bij de BBC. ,,We hebben het heel goed gedaan en hebben eigenlijk continu in de wedstrijd gezeten. Er was een geweldige spirit en een hele goede organisatie. Als je tegen City speelt en je staat bijna niets toe vanuit open spel, dan is dat een grote prestatie van het team. Toch is het jammer dat we twee makkelijke goals tegen te krijgen.

Desondanks kwam United terug in de wedstrijd en mocht het tot het allerlaatste fluitsignaal blijven hopen op een resultaat. ,,Het team toonde veerkracht, karakter en persoonlijkheid. We weten dat we nog een weg te gaan hebben, maar dit zal ons beter maken. Het was een test voor ons, we zijn er niet in geslaagd, maar we kunnen veel positieve dingen meenemen naar volgend seizoen.”

Een geëmotioneerde Ilkay Gündogan vertelde na afloop dat zijn doelpunt na 13 seconden voortkwam uit een vooraf bedacht plan. ,,We proberen dit al het hele seizoen.”

De Duitse middenvelder maakte het snelste doelpunt ooit in een finale van de FA Cup met een prachtige volley van grote afstand. ,,We weten wat we moeten doen vanaf de aftrap", legde Gündogan achteraf uit bij de BBC. ,,We proberen dit al het hele seizoen. De lange bal van de doelman gaat naar Haaland en dan moeten we gevaar creëren uit de tweede bal.” Die tweede bal werd vanmiddag op Wembley gekopt door United-verdediger Lindelöf. ,,De bal kwam geweldig voor mijn voeten en het was een goede uithaal.”

In de tweede helft maakte Gündogan, die de club mogelijk na dit jaar verlaat, ook de tweede en winnende treffer. ,,Ik heb dit niet nodig om me gewaardeerd te voelen bij de club", zei hij nadat hem werd gevraagd over de mogelijke transfer. ,,Dat is waarom ik hier al zeven jaar ben, met ups en downs. Er is nog niks beslist over mijn toekomst.”

Voorlopig gaat de focus op volgende week: de Champions League-finale tegen Inter. ,,Maar ik ga dit zeker eerst vieren, je wint niet elke week een FA Cup", benadrukte Jack Grealish. ,,Als Engelsman droom je van deze prijs, wij weten wat het betekent.” De aanvaller veroorzaakte de strafschop in de eerste helft met een handsbal. Over die beslissing: ,,Ik weet niet hoe dat een penalty kan zijn. Ik keek niet eens naar de bal. Maar goed, gelukkig redde ‘Gundo’ mij.”

Trainer Pep Guardiola was ook erg te spreken over de manier waarop zijn ploeg speelde. ,,Om van United te winnen is altijd speciaal voor ons. Het team heeft heel goed opgetreden. Alle spelers waren ongelooflijk.” De spelers krijgen twee dagen vrij van de trainer en gaan zich daarna voorbereiden op de finale tegen Inter.

