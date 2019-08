Ten Hag haalt opgelucht adem: 'Wat een geweldige spirit zat er in de ploeg’

Ten Hag was trots op zijn spelers. ,,Ze hebben gevochten, wat een geweldige spirit zat er in de ploeg. We kwamen achter en misten een strafschop, maar toch vochten we verder. De wisselwerking met het publiek was ook geweldig. Daar heb ik van genoten.”



Ten Hag was niet verbaasd dat er ook best veel fout ging. ,,Dat weet je zo vroeg in het seizoen. Een aantal dingen moet nog beter om de Champions League te bereiken en daar ook succes te hebben. Vooral als een tegenstander wil counteren staat onze defensie soms nog niet goed. We hebben tijd nodig om dat weer goed te organiseren.”