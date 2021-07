‘Terrortrainer’ Peter Hyballa zorgt voor enorme ophef in Denemarken: ‘Mijn moeder belde huilend op’

,,Bedreigende, seksistische en vernederende opmerkingen.” Een passage in de open brief die via het Deense medium Ekstra Bladet gepubliceerd werd. En die door 21 spelers uit de selectie van Esbjerg zou zijn ondertekend. ,,Onze trainer is Peter Hyballa en we hebben het volste vertrouwen in hem. Daar verandert dit niets aan”, drukte eigenaar Paul Conway de prille opstand direct de kop in.