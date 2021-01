Teruggekeerde Jovic maakt voor Frankfurt direct verschil tegen Schalke 04

Schalke had een week eerder met 4-0 gewonnen van Hoffenheim en had zo een negatief record van 31 wedstrijden op rij zonder zege ternauwernood voorkomen. De jonge spits Matthew Hoppe was toen met drie treffers de grote man. Hoppe was een week later opnieuw trefzeker. Een minuut na de openingstreffer van André Silva maakt de Amerikaan gelijk.