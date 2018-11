Terugkeer Henry voorlopig meer nachtmerrie dan droom

In de stromende regen en met het hoofd gebogen bedankte Thierry Henry donderdagavond de fans van Monaco die tot het laatste fluitsignaal bleven zitten. Onder zijn leiding had Monaco net de grootste thuisnederlaag ooit geleden in Europees verband, tegen Club Brugge nog wel. ,,Ik ben ontzet over de manier waarop we met tegenslag omgaan", mopperde Henry na afloop. ,,We beginnen goed, maar zodra we een goal om de oren krijgen stoppen we met voetballen. Dat is wel zorgwekkend, ja.”



Henry wacht nog op zijn eerste driepunter in dienst van Monaco. Van de eerste vijf duels werden er drie verloren, tegen Club Brugge (0-0) en Dijon (2-2) sprokkelde de club een puntje. Het verval van Monaco werd overigens al ver voor de komst van Henry ingezet; al 15 duels op rij werd er niet meer gewonnen. Dat gebeurde voor het laatst (en eerst) vijftig jaar geleden. In het seizoen 1968/69 bleef Monaco liefst 16 duels zonder zege, met degradatie tot gevolg.