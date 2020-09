Thiago heeft een helft nodig voor passrecord Premier League

Sinds databureau Opta in 2003 ook het aantal passes in de Premier League is gaan bijhouden, was er geen enkele speler die in 45 minuten tijd zo vaak een ploeggenoot wist te bereiken. Thiago wist in één helft ook vaker de bal over te spelen dan alle spelers van Chelsea in de hele wedstrijd. Mateo Kovacic was de beste passer bij de thuisclub met 58 geslaagde pogingen.