Thierry Henry: ‘Messi is bij Paris Saint-Germain volledig geïsoleerd’

Hij is volledig geïsoleerd. Hij is veel minder aan de bal dan hij zou moeten zijn. Ik zou niet zeggen dat hij verdrietig is bij PSG, maar ik heb er wel een probleem mee dat hij op rechts staat. Ik zie Leo liever centraal, dan kan hij het tempo bepalen en de wedstrijd naar zijn hand zetten. Er moet snel een oplossing komen om Messi, Neymar, Ángel Di María en Kylian Mbappé beter samen te laten spelen. Met zulke spelers voorin moet het niveau veel hoger liggen."



Henry zei dat Messi nog moeite heeft om zijn rol te vinden binnen het team. ,,De afgelopen tien jaar draaide alles om hem bij Barça, bij PSG is het spel veel meer gericht op Mbappé. Messi praat niet veel, hij praat met de bal en die krijgt hij nog te weinig om echt belangrijk te zijn. Nu is het nog Kylian's team, hij is de speler waar de spelers naar kijken als ze de bal hebben. Elk team kan maar één bestuurder hebben om het spel in het juiste ritme te laten lopen, bij PSG zijn er te veel.