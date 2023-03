Thomas Müller niet eens met Kylian Mbappé: ‘Fantastische aanvaller, maar wij hebben gewonnen’

Kingsley Coman maakte drie weken geleden het enige doelpunt in Parc des Princes. Bayern München wankelde in de slotfase wel nadat Mbappé was ingevallen. De aanvaller was onvoldoende fit om te starten. De topscorer aller tijden van PSG is er woensdagavond wel vanaf de eerste minuut bij in de Allianz Arena van München. ,,Ik snap wel dat Kylian veel zelfvertrouwen heeft”, zei Müller. ,,Hij is een fantastische aanvaller. Iedereen ziet hem denk ik wel graag spelen. Maar als ons plan werkt, dan zullen we hem weinig zien tijdens de wedstrijd.”