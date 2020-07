Tien jaar David Silva bij ManCity: prijs na prijs, maar nog niet die ene

David Silva was in 2010 een van de eerste grote namen die naar Manchester City werd gehaald nadat in 2008 Sheikh Mansour de club had overgenomen. Manchester City maakte bijna 30 miljoen euro over naar Valencia, waar Silva 166 wedstrijden voor speelde. Daarin was hij goed 31 goals en 33 assists. In die zomer van 2010 maakte Silva ook deel uit van het Spaanse nationale elftal dat Oranje versloeg in de finale. Hoewel hij nauwelijks speelde op dat WK in Zuid-Afrika verkaste Silva dus wel met een wereldtitel op zak naar Manchester. Het was zijn tweede prijs, naast de Spaanse beker van het seizoen 2007/2008.



Met de overstap naar Manchester City was het uiteraard de vraag in hoeverre zijn prijzenkast verder aangevuld zou worden. Zou het grote geld van Mansour ook de gewenste prijzen naar het lichtblauwe deel van Manchester brengen? Zou het aantrekken van Silva, maar ook Edin Dzeko, Yaya Touré en Mario Balotelli, prijzen opleveren?