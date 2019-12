Tien man Juventus lijden eerste nederlaag van het seizoen bij Lazio

Topscorer Ciro Immobile kon vijf minuten later direct te beslissing brengen, maar verzuimde dat. De aanvaller miste de strafschop en ook de rebound. Juventus joeg met een man minder op de gelijkmaker, maar Felipe Caicedo besliste de wedstrijd door diep in blessuretijd de bal snoeihard tegen de touwen te schieten: 3-1.



Zo verloor Juventus de eerste wedstrijd van het seizoen en zag het Internazionale een punt uitlopen. De koploper speelde vrijdagavond gelijk tegen AS Roma.