Tiental Leeds zet Manchester City en teruggekeerde Aké in eigen huis te kijk

Zeven veranderingen voerde Pep Guardiola door, ten opzichte van de midweekse Champions League-ontmoeting (2-1 winst) met Borussia Dortmund. Eén van de spelers die daarvan profiteerde was Nathan Aké, die al sinds 26 december niet meer op een basisplaats had kunnen rekenen en nu weer eens aan de aftrap stond. Nadat na twee minuten van stilte naar aanleiding van het overlijden van Prince Philip het startsein van scheidsrechter Andre Marriner had geklonken, begon de thuisploeg snel te domineren. Uiterst verrassend was het dan ook dat uitgerekend Leeds de leiding greep. Vlak voor rust kwamen de bezoekers tot hun eerste doelpoging en meteen was het raak via Stuart Dallas. De ploeg van Marcelo Bielsa mocht hopen op een stunt, maar kwam niet veel later met tien man te staan. Liam Cooper kreeg na inmenging van de VAR rood voor een overtreding op Gabriel Jesus. Pascal Struijk werd meteen opgetrommeld om de verdediging te versterken.

Ook na rust speelde het spel zich vooral af op de helft van het tiental uit Leeds. Ook nadat Aké in de 59ste minuut naar de kant was gehaald bleef de gelijkmaker echter lang uit, totdat een kwartier voor tijd dan toch raak was. Ferran Torres maakte 1-1, wat voor Manchester City de 450ste Premier League-treffer was onder Guardiola (in 184 wedstrijden).



Ondanks dat verreweg de meeste dreiging van The Citizens bleef komen in de slotfase, kwam ook Leeds er counterend nog een paar keer goed uit. Op Raphinha had City-doelman Ederson nog een antwoord, maar even later was het opnieuw Dallas die de bal onder de Braziliaan door tegen de touwen schoof. De Noord-Ier werd met zijn winnende treffer de eerste speler sinds Robin van Persie die City in de blessuretijd een nederlaag toedient in het Etihad Stadium. De Oranje-topscorer deed dit in 2012 namens rivaal Manchester United.