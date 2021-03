TikTokplaag rond Camp Nou: Messi en andere Barça-spelers belaagd door opdringerige videojagers

Het is stilaan een pest geworden voor Lionel Messi en de andere sterren van Barcelona. Even buiten Camp Nou staan jagers op een geweldig TikTokfilmpje bij de verkeerslichten klaar om de spelers te filmen als ze even moeten wachten voor rood. Het werkte de Argentijn al behoorlijk op de zenuwen. ,,Jullie hebben al een hele hoop van die video’s van mij, je kan toch niet je hele leven video’s met mij maken?”, reageerde Messi al een keertje kribbig. Onder meer ‘Morong10' is gespecialiseerd in de trend en wist zo al 1,2 miljoen volgers voor zich te winnen.



Ook Antoine Griezmann en Frenkie de Jong zijn al geregeld het doelwit van de opdringerige TikTokkers geweest en ook Samuel Umtiti werd al eens belaagd. Toen een groepje jongeren ‘Hoepel op naar Barça B’ hem toeriep, stapte de Franse verdedigers zelfs even uit zijn wagen. Clement Lenglet werd belaagd nadat hij een penalty veroorzaakte tegen Cadiz. Zelfs voor de woning van Pedri kwamen TikTokkers, alsmede op Barcelona’s luchthaven El Prat waar Barça-spelers uitzwermden voor internationale verplichtingen.



FC Barcelona heeft het probleem al aangekaart bij de politie maar die liet weten dat het moeilijk is om te voorkomen mensen tot bij de auto’s op de openbare weg te geraken. Volgens ESPN zet de club daarom nu in op extra stewards rond Camp Nou.