Tim Cahill gaat uit van basisplaats tegen Honduras

Cahill raakte 3 november geblesseerd in de competitiewedstrijd van zijn ploeg Melbourne City tegen Sydney FC. Aanvankelijk werd gevreesd voor een breuk. Hoewel hij naar eigen zeggen vrijdag in het eerste duel had kunnen spelen, bleef Cahill uit voorzorg negentig minuten op de bank. Woensdag in het ANZ Stadion van Sydney kan bondscoach Ange Postecoglou, die minimaal een goal nodig heeft, vermoedelijk niet om de topscorer aller tijden van de Socceroos heen.



Cahill: ,,Als ik vrijdag had moeten spelen, zou ik al mijn aandeel hebben gehad. Ik was er klaar voor. Maar zo gaan die dingen. Nu woensdag maar. Ik voel me echt goed en heb er vertrouwen in dat ik vanaf het begin speel.'' Cahill wil er niet eens aan denken dat het na de 0-0 in Honduras woensdag nog fout gaat. ,,Absoluut niet. Ik denk nooit vanuit het negatieve. We gaan er vol voor tegen Honduras en pakken dat WK-ticket.''