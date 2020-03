Tim Krul: geen Nederlands elftal, wel parttime ouderenzorg

Guangzhou R&F Van Bronck­horst hervat volgende week training in China

9:29 Giovanni van Bronckhorst gaat eind volgende week de training met Guangzhou R&F in China hervatten. ,,Hij is met zijn hele selectie zo'n anderhalve week geleden teruggekomen van een trainingskamp in Dubai. Dan moet je in China twee weken in quarantaine. Dat is nu bijna afgelopen", vertelt Guido Albers, de zaakwaarnemer van Van Bronckhorst.