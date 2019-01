Titel ver weg voor Keizer en Dost na gelijkspel tegen Porto

In een wedstrijd die pas laat op gang kwam, sloeg Porto de aanval van de thuisclub betrekkelijk eenvoudig af. Ondanks de terugkeer van topscorer Dost, die afgelopen maandag in de verloren wedstrijd tegen Tondela met een hoofdblessure aan de kant bleef, bleef Sporting aanvallend onmachtig. Porto was niet naar Lissabon was gekomen om de show te stelen. De koploper zorgde ervoor dat Dost nauwelijks in stelling kon worden gebracht en stapte uiteindelijk als morele winnaar van het veld. De enorme voorsprong van acht punten bleef immers intact.

In de teleurstellende eerste helft waarin het leek dat beide ploegen vooral niet wilden verliezen, hadden de doelmannen amper wat te doen. Dost had op slag van rust nog de beste mogelijkheid toen hij zich iets terug liet zakken zodat hij kon worden aangespeeld door de opgekomen Jefferson. Zijn schot vanaf de rand van de zestien was echter een eenvoudige prooi voor de ervaren Iker Casillas.



Het was één van de weinige momenten van opwinding in het José Alvelada, waar Sporting niet veel verder kwam dan een gekraakt schot van Nani en een kopkansje (over) van Dost.