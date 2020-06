Titel verder uit zicht voor Barcelona na penaltyfestival tegen Atlético

Barcelona kwam al na 12 minuten op voorsprong nadat Diego Costa de bal uit een corner van Messi via de binnenkant van zijn been in het eigen doel had doen belanden. De aanvaller van Atlético leek de pechvogel van de avond te worden toen hij niet veel later een makkelijk gegeven strafschop miste. Arbiter Hernandez vond dat doelman Marc-André Ter Stegen te vroeg bewogen had. Saúl schoot in de herkansing wel raak: 1-1.