Titelkansen Koeman en De Jong slinken na remise tegen Atlético, Real kan lachende derde worden

Door Edwin Winkels



Met het doelpuntloze gelijkspel in het Camp Nou deed Barça in verschillende opzichten geen goede zaken. Nu is – na de 1-0 nederlaag eerder dit seizoen in het Metropolitano-stadion – zowel met Atlético als met Real Madrid het onderlinge resultaat in het nadeel van de Catalanen. Dat is in Spanje beslissend als ploegen na de laatste speeldag gelijk eindigen. Maar vooralsnog blijft het gat met Atlético twee punten.

Invaller Dembélé had in de slotfase een vrije kans op 1-0, maar hij kopte snoeihard over. En vlak voor tijd schoot Messi een vrije trap net naast. Het waren twee van de maar weinige kansen die de thuisploeg zich tegen een stugge koploper wist te creëren. Barcelona wekte in de eerste helft niet de indruk voor de koppositie in La Liga te willen gaan.

Alsof de stevige zon en de temperatuur in het stadion van zo’n 25 graden de ploeg op de lome zaterdagmiddag in slaap hadden gesust. Zonder enige snelheid in het spel deden de blaugranas er bijna een half uur over om de twee linies van Atlético te doorbreken en voor het eerst op doel te schieten. De eerste echte doelkans schiep Messi helemaal alleen; na zijn karakteristieke solo, komend vanaf rechts, werd de bal uit zijn schot met links door de vingertoppen van doelman Oblak net naast getikt.

Dat was vlak voor rust, toen de bezoekers al enige tijd de controle over het lege Camp Nou hadden overgenomen. Atlético was agressiever, sneller, scherper en veel gevaarlijker, met enkele goede kansen van Correa, Felipe en Suárez temidden van een aarzelende Barça-defensie. Voor de Uruguayaan was het zijn terugkeer in het Camp Nou na zijn gedwongen vertrek, vorig jaar. Hij begon het duel met een innige omhelzing met zijn vriend Messi, maar schakelde daarna die emoties uit en zocht vooral naar dat revanche-doelpunt waarvoor hij een enkele kans kreeg.

Volledig scherm Suárez (l) en Messi: oud-ploeggenoten en nog steeds beste vrienden. © EPA

Vanaf een zetel op de eretribune moest de geschorste Ronald Koeman toezien hoe zijn elftal bovendien een van zijn betere spelers verloor. Busquets werd uitgeschakeld met een hoofdblessure, na een botsing met Savic. Ilaix Moriba was zijn vervanger en Frenkie de Jong liet zich iets terugvallen om de positie van Busquets over te nemen.



Met de Nederlander (23 jaar), Moriba (18) en Pedri (18) speelden de Catalanen met een piepjong middenveld. Een linie voor de toekomst, maar tegen een ervaren Atlético nog te licht voor het heden. Ook Atlético had een vroege uitvaller, maar toen Lemar van het veld ging en de als linksback begonnen Carrasco aanvallender ging spelen, werd het spel van de roodwitten beter.

Barcelona mocht blij zijn dat het met rust nog 0-0 stond en het in de tweede helft opnieuw mocht beginnen. Maar heel veel veranderde er niet, met een iets afwachtender Atlético dat, ondanks zijn twee punten voorsprong in La Liga, eigenlijk net zo hard de zege nodig had, omdat bij een gelijkspel morgen Real Madrid op gelijke hoogte zou kunnen komen en, vanwege een beter onderling resultaat, de kop zou overnemen.

Frenkie de Jong kwam veelvuldig aan de bal, maar deed niet veel meer dan de bal weer opzij leggen, eerst de ene, daarna de andere kant, als een zich repeterende aanval van een handbalploeg. Gaatjes vinden in het harnas van Simeone’s mannen was vrijwel onmogelijk. En als dat eens gebeurde, miste Moriba van dichtbij. Of anders stond Oblak er, die een vrije trap van Messi weerde. Een doelpunt van Araujo, met het hoofd, werd wegens buitenspel afgekeurd.

Volledig scherm Ronald Koeman (rechtsboven) was geschorst en moest de wedstrijd vanaf de tribune aanschouwen. © AFP

Atlético wekte vooral de indruk het duel op elk moment onder controle te hebben, zonder kansen weg te geven, en zelf op die paar mogelijkheden te wachten die ongetwijfeld zouden komen. Na een uur leek Simeone dat te willen bespoedigen met een aanvallende wissel. Met het inbrengen van Joao Felix naast Suárez en Correa had hij drie gevaarlijke mannen voorin staan, maar daarvan leek hij zelf te schrikken.



Vijf minuten later wisselde hij Correa voor middenvelder Kondogbia. Het was het sein voor een slotfase waarin het spel van beiden rommeliger werd, er gaten vielen en Barça fanatieker op zoek ging naar de treffer die in ieder geval tot morgenavond de koppositie zou opleveren. Dembéle en Messi waren dichtbij, maar dat was niet genoeg.

Volledig scherm Messi baalt. © AP

Volledig scherm De Jong (l) in duel. © AP

