Titelstress slaat flink toe bij Arsenal: dramatische start voor koploper tegen hekkensluiter Southampton

Op zondag 9 april gaf Arsenal al een snelle 0-2 voorsprong uit handen op Anfield. Liverpool had die wedstrijd zelfs nog kunnen winnen, maar Aaron Ramsdale voorkwam dat door in de extra tijd een schot van Mohamed Salah uit de kruising te tikken. Een week later kwam Arsenal in de Londense derby bij West Ham United opnieuw met 0-2 voor, maar ook die wedstrijd eindigde in 2-2.

Vanavond kwam Arsenal eens niet op een 0-2 voorsprong, maar keek het na een kwartier al tegen een 0-2 achterstand aan tegen Southampton. De hekkensluiter van de Premier League kwam al na een halve minuut op voorsprong in het Emirates Stadium in Londen, toen de Argentijnse spelmaker Carlos Alcaraz (20) dankbaar profiteerde van geklungel bij doelman Ramsdale. Een kwartier later maakte voormalig Arsenal-aanvaller Theo Walcott (34) er zelfs 0-2 van op aangeven van Alcaraz. Walcott juichte niet na zijn treffer tegen de club waar hij van 2005 tot 2018 voor speelde en waar hij in 397 duels tot 108 treffers kwam.

Na de 0-2 riep Oleksandr Zinchenko alle spelers van Arsenal bij elkaar voor een peptalk. In de 21ste minuut maakte Arsenal de aansluitingstreffer al, toen Gabriel Martinelli scoorde op aangeven van Bukayo Saka. Op de tribune kijken onder meer clubiconen Thierry Henry en Patrick Vieira, onderdeel van het team dat in 2003/2004 ongeslagen landskampioen werd, in spanning toe of Arsenal vanavond wel de drie punten pakt. Bij rust stond het nog altijd 1-2, ondanks zeven minuten extra tijd door een hoofdblessure bij Southampton-verdediger Jan Bednarek die van de clubdokter niet terug het veld in mocht.

Arsenal begon met vier punten voorsprong op nummer twee Manchester City aan de wedstrijd, maar heeft na vanavond ook al twee wedstrijden meer gespeeld dan de ploeg van Pep Guardiola. De titelverdediger speelt zaterdagavond op Wembley tegen Sheffield United in de halve finales van de FA Cup. Daarna gaat de focus op de topper van woensdagavond in het Etihad Stadium in Manchester, waar City dan Arsenal ontvangt. Manchester City jaagt op de vijfde landstitel in zes seizoenen. Liverpool ontbrak de hegemonie in het seizoen 2019/2020.

City staat in totaal nu op acht landstitels. Arsenal staat derde op de all-time ranking in Engeland met dertien landstitels, achter Liverpool (19) en Manchester United (20). De recordkampioen werd in het seizoen 2012/2013, het laatste van Sir Alex Ferguson, voor het laatst kampioen van Engeland. City komt met een negende titel op gelijke hoogte met nummer vier Everton, dat in 1987 voor het laatst kampioen werd en nu moet vrezen voor degradatie.

