Toby Alderweireld doet aangifte na bedreiging over dochter: ‘Dit gaat ver over grenzen heen’

,,Aan alles zijn grenzen", schrijft oud-Ajacied Alderweireld bij het screenshot van een anoniem bericht op Instagram. Daarin wordt onder meer gesuggereerd dat zijn dochter ontvoerd gaat worden en krijgt Alderweireld de schuld voor een mislukt WK van de Rode Duivels in Qatar. ,,Ik kan best wel wat verdragen, maar mijn familie bedreigen gaat er ver overheen. Ik begrijp niet waarom je dit schrijft en wat je hiermee wilt bereiken.”

De 34-jarige Alderweireld had zondag met een rake strafschop een aandeel in de zege van Antwerp op Genk (2-1). De ploeg van Van Bommel nam daardoor de eerste plaats in de kampioenspoule over.

Genk reageerde maandag via Twitter op de online-bedreigingen die Alderweireld binnen kreeg. ,,Voetbal leeft van emoties. Maar dergelijke reacties horen niet. Als club nemen we hier uitdrukkelijk afstand van. Onze enige focus ligt de komende weken op de titelstrijd, die op een sportieve manier beslecht zal worden.”

Aangifte

Alderweireld laat het er niet bij zitten en stapt morgen naar de politie om aangifte te doen. Dat bevestigt Antwerp-voorzitter Sven Jaecques. ,,We hebben gisterenavond meteen contact gehad met Toby en hem dat statement laten plaatsen op sociale media”, zegt Jaecques. ,,Het is een fenomeen dat gestopt moet worden, we moeten het debat levendig houden. Veel andere spelers en trainers hebben al hetzelfde als Toby meegemaakt. Mensen die zoiets doen, horen gestraft te worden. Maar als het om een account gaat dat gisteren pas aangemaakt is en vandaag alweer verwijderd is, is dat niet makkelijk.”