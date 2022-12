Toch nog goed nieuws voor Neymar: Braziliaan niet langer verdacht in fraudezaak

Een Braziliaanse investeringsmaatschappij, die 40 procent van de transferrechten van Neymar in bezit had, beweerde lang dat er gefraudeerd was met de transfersom toen Neymar in 2013 overstapte van Santos naar FC Barcelona. Daarom werden behalve Neymar ook zijn ouders, hun bedrijf N&N en de oud-voorzitters Sandro Rosell en Josep Maria Bartomeu van FC Barcelona aangeklaagd. Ook die beschuldigingen werden in oktober ingetrokken toen aanklager Luis Garcia Canton zei dat er “nog niet de minste aanwijzing van een misdaad” was.