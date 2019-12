Topper tussen Gent en Club Brugge onbeslist

Italiaanse Supercup in Riyad Weer geen plek voor De Ligt bij Juve

17:12 Matthijs de Ligt moet in de wedstrijd om de Italiaanse Supercup tegen bekerwinnaar Lazio weer genoegen nemen met een reserverol bij Juventus. De 20-jarige verdediger begint in Riyad op de bank. Trainer Maurizio Sarri geeft de Turk Merih Demiral, één jaar ouder dan De Ligt, opnieuw de voorkeur in het hart van de defensie naast aanvoerder Leonardo Bonucci.