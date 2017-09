Topschutters al vroeg op dreef op Europese velden

Lionel Messi (30) scoorde in de eerste vijf duels van dit seizoen bijvoorbeeld al negen keer; een gemiddelde van 1,8 doelpunt per wedstrijd. Om de 50 minuten is het voorlopig raak voor Messi. Als Messi dit seizoen alle 38 wedstrijden in de Spaanse competitie speelt en dat gemiddelde volhoudt, eindigt hij het seizoen met liefst 68 doelpunten. Messi kwam in het seizoen 2011/2012 al eens tot 73 treffers in alle competities. In de competitie eindigde de Argentijn toen op 50 treffers in 37 duels.

Messi is niet de enige Zuid-Amerikaan die met een uitstekend gemiddelde aan het nieuwe seizoen is begonnen. De Colombiaan Radamel Falcao (31) is vrijwel net zo goed van start gegaan. Hij scoorde negen keer in de eerste zes duels in Ligue 1, met een gemiddelde van een doelpunt per 54 speelminuten. Paulo Dybala (23) voert voorlopig de topscorersranglijst in de Serie A aan. De linksbenige aanvaller van Juventus scoorde al acht keer in de eerste vijf duels, gemiddeld een doelpunt per 47 speelminuten. Ook Dries Mertens (Napoli) en Mauro Icardi (Internazionale) zijn met zes goals na vijf wedstrijden goed van start gegaan in Italië. De enige Nederlander in de top-30 van de Gouden Schoen is Ricky van Wolfswinkel, die zes keer scoorde in zijn eerste zeven competitieduels voor de Zwitserse topclub FC Basel. In Zwitserland telt een doelpunt echter maar voor factor 1,5 in de strijd om de Gouden Schoen, terwijl spelers in de Europese topcompetities hun doelpunten met factor 2 mogen vermenigvuldigen.

Ranglijst Gouden Schoen:

1. Albert Prosa (FCI Tallinn) - 25 goals in 30 duels

2. Rauno Sappinen (FC Flora Tallinn) - 22 goals in 29 duels

3. Sean Maguire (Cork City FC) - 20 goals in 21 duels

4. Lionel Messi (FC Barcelona) - 9 goals in 5 duels

5. Radamel Falcao (AS Monaco) - 9 goals in 6 duels

12. Paulo Dybala (Juventus) - 8 goals in 5 duels

19. Edinson Cavani (Paris Saint-Germain) - 7 goals in 6 duels

21. Robert Lewandowski (Bayern München) - 6 goals in 5 duels

25. Dries Mertens (Napoli) - 6 goals in 5 duels

26. Mauro Icardi (Internazionale) - 6 goals in 5 duels

29. Ricky van Wolfswinkel (FC Basel) - 6 goals in 7 duels

Mauro Icardi Wie wint dit seizoen de Gouden Schoen? Lionel Messi (68%)

Cristiano Ronaldo (12%)

Radamel Falcao (2%)

Paulo Dybala (7%)

Neymar (2%)

Harry Kane (1%)

Robert Lewandowski (2%)

Dries Mertens (2%)

Romelu Lukaku (3%)

Mauro Icardi (1%)

Volledig scherm Radamel Falcao viert zijn tweede treffer tegen Olympique Marseille op 27 augustus. © AFP

Volledig scherm Dries Mertens met zijn aanvalspartners José María Callejón en Lorenzo Insigne. © Photo News