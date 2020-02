Torino ontslaat Mazzarri na zware nederlagen

Bayern München wil door met Flick

13:26 De clubleiding van Bayern München is zo tevreden over trainer Hansi Flick, dat de 54-jarige Duitser mogelijk ook na dit seizoen mag doorgaan met zijn werk. ,,We willen succesvol en betoverend voetbal spelen, precies zoals nu gebeurt onder Flick", zei Herbert Hainer, voorzitter van de raad van commissarissen, in Duitse media. ,,Als hij doorgaat met winnen, is er geen alternatief voor hem."