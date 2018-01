Torino presenteert meteen opvolger ontslagen Mihajlovic

Mazzarri zat sinds zijn ontslag in mei vorig jaar bij Watford zonder club. De 56-jarige Italiaan stond eerder voor de groep bij onder andere Sampdoria, Internazionale en Napoli. Hij leidt vanmiddag achter gesloten deuren al de training van Torino.



Torino doet het met een tiende plaats in de Serie A dit seizoen niet onaardig. De club die vorig seizoen als negende eindigde speelde afgelopen weekeinde gelijk (0-0) tegen Genoa. Het verlies in de derby vier dagen later kostte Mihajlovic de kop. Toevallig moest de Servische trainer in april 2016 ook bij AC Milan al het veld ruimen na een nederlaag tegen Juventus. Ook bij Bologna en Fiorentina werd hij vroegtijdig weggestuurd.



Mihajlovic (48) had anderhalf jaar de technische leiding gehad bij Torino. ,,We bedanken Sinisa en zijn staf voor hun inzet en passie in deze achttien maanden bij de club." Mihajlovic heeft zelf nog niet gereageerd op zijn ontslag.