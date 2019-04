Tottenham Hotspur lijdt eerste nederlaag in nieuw stadion, dinsdag wacht Ajax

In de tweede helft waren het juist de bezoekers die met meer energie uit de kleedkamer kwamen. Hoewel Son na een krap uur spelen om een penalty vroeg na obstructie van Arthur Masuaku resulteerde de goede start van de tweede helft ook in een voorsprong voor de uitploeg. Michail Antonio bezorgde in de 67ste minuut Tottenham Hotspur de allereerste tegentreffer in het nieuwe stadion. Daarmee kwam er een einde aan een reeks van 337 minuten zonder tegengoals in het nieuwe onderkomen. Antonio zette zichzelf daarmee in de geschiedenisboeken en dat heuglijke feit vierde hij met een creatief dansje.



Bij Spurs hadden ze geen tijd om na te genieten van Antonio's dansmoves. Nadat een minuut voor de goal Fernando Llorente al binnen de lijnen was gebracht, moest Vincent Janssen zijn ploeg het laatste kwartier nog aan een positief resultaat zien te helpen. Janssen maakte dinsdag tegen Brighton & Hove Albion zijn eerste minuten sinds 20 augustus 2017. De Nederlander maakte dan ook een gretige indruk in de laatste minuten van het thuisduel met West Ham United, maar het mocht niet meer baten. In de allerlaatste minuut werd namelijk een kopbal van de Nederlander van de lijn gehaald door Fabián Balbuena. De verdediger van West Ham United bezorgde zijn ploeg daarmee drie punten.



Tottenham Hotspur blijft door de nederlaag derde staan, drie punten boven Chelsea. Dinsdag (21.00 uur) speelt Tottenham in eigen huis de halve finale van de Champions League tegen Ajax. Dat duel is te volgen in het liveblog op AD.nl!