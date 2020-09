Tottenham vreest afwezigheid Son in drukke week

Son werd in de rust van het duel met Newcastle gewisseld voor Steven Bergwijn en was daarvoor twee keer dicht bij een doelpunt geweest voor de Spurs. Coach José Mourinho zei na afloop dat hij de Zuid-Koreaan had moeten wisselen wegens een hamstringblessure.

Tottenham speelt dinsdag in de League Cup tegen Chelsea en twee dagen later in de voorronde van de Europa League tegen Maccabi Haifa. Zondag wacht dan het treffen met Manchester United op Old Trafford.