Totti en Roma-fans in tranen bij afscheid De Rossi

Clubicoon Francesco Totti, die het twee jaar geleden voor gezien hield na 25 jaar trouwe dienst, hield het niet droog bij het afscheid van zijn voetbalvriend. Ook de 50.000 Roma-fans in het Stadio Olimpico hadden het zwaar met het vertrek van de middenvelder. De Rossi gaf vorige week op een persconferentie aan graag nog een seizoen bij AS Roma te hebben gespeeld, maar het bestuur van de nummer zes van de Serie A besloot zijn contract niet meer te verlengen. De Rossi was in zijn 616 wedstrijden voor de club goed voor 63 doelpunten, 54 assists, 147 gele kaarten en twaalf rode kaarten.

De Rossi maakte op 25 januari 2003 zijn debuut voor AS Roma in de uitwedstrijd tegen Como. De Romein bleef zijn club zijn hele loopbaan trouw. Het is nog niet bekend wat De Rossi nu gaat doen, maar hij verwacht komende week duidelijkheid te kunnen geven over zijn toekomst. De Rossi kwam ook nog 117 keer uit voor de nationale ploeg van Italië, waarmee hij in de zomer van 2006 als 23-jarige speler het WK in Duitsland won.