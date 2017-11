Totti: Ik leefde 25 jaar als een machine

Bosz weet wat hem te doen staat

15:22 Peter Bosz weet wat hem te doen staat met Borussia Dortmund. ,,We moeten gaan winnen, dat is nu het belangrijkste'', zei de trainer vandaag. Zijn dolende elftal gaat zaterdag in de Bundesliga op bezoek bij Bayer Leverkusen, dat voor eigen publiek nog ongeslagen is.