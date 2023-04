Toulouse pakt aan hand van ontketende Thijs Dallinga Franse beker

Een volgepakt Stade de France maakte zich op voor een spannende bekerfinale tussen de nummers 12 (Toulouse) en 16 (Nantes) van de Ligue 1. Al snel bleek echter dat het in Parijs geen héél spannende eindstrijd zou worden. In de vierde minuut was het namelijk al raak via Logan Costa. De centrumverdediger werkte de bal na een hoekschop van Branco van den Boomen tegen de touwen. Het was pas het eerste doelpunt van het seizoen voor Costa, maar niet veel later verdubbelde hij zijn aantal ook meteen. Ditmaal was Stijn Spierings aangever voor de Kaapverdiaan, die er met het hoofd 2-0 van maakte.

Maar Toulouse was nog niet klaar en in het eerste halfuur volgden ook nog de 3-0 én de 4-0. Twee keer was het Thijs Dallinga die Nantes-keeper Alban Lafont liet vissen. De spits, voor wie Excelsior vorige zomer een recordbedrag van 2,5 miljoen euro ontving, had in vijf bekerduels tot nu toe vier keer gescoord. In het Stade de France zorgde hij ervoor dat zijn cijfers nog wat indrukwekkender werden: zes uit zes.

Volledig scherm Zakaria Aboukhlal maakt er 5-1 van. © AFP Na rust deed Toulouse het wat rustiger aan in de Franse hoofdstad. Echt sprake van een comeback van Nantes was er ook niet, al kwam de ploeg in het geel vanaf elf meter wel op het scorebord. Spierings ging in de fout, waarna Ludovic Blas de strafschop benutte. Minder dan vijf minuten later was de marge echter alweer vier. Een vrije trap van Van den Boomen werd niet verwerkt en dat gaf Aboukhlal de gelegenheid om hard raak te schieten. Het schot van de in Nederland opgegroeide Marokkaan ging via een speler van Nantes tegen de touwen: 5-1. Bij die stand bleef het.

Het winnen van de Coupe de France levert normaal gesproken een ticket voor de Europa League op, maar het is nog maar zeer de vraag of dit ook voor Toulouse zal gelden. De club is eigendom van het Amerikaanse RedBird, dezelfde investeringsmaatschappij die het bij AC Milan voor het zeggen heeft. De reglementen van de UEFA verbieden in dat geval deelname aan de Europa League.

Rumoer rondom Stade de France

Voorafgaand aan de finale was er veel rumoer bij het Stade de France in Parijs. Er was een demonstratie tegen de plannen van president Emmanuel Macron voor pensioenhervorming. De president was traditioneel ook aanwezig bij de finale van de Coupe de France om de spelers te begroeten, maar hij deed dat deze keer niet op het veld, maar in de catacomben. Er was een politiemacht van drieduizend man op de been. Die gebruikten volgens lokale media wapenstokken om demonstranten aan te pakken.

