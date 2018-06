Touré: Guardiola heeft problemen met Afrikaanse spelers

Touré vraagt zich af waarom hij onder de Spanjaard nauwelijks speelde. ,,Zou het iets met mijn huidskleur te maken kunnen hebben?''



Volgens Touré wezen alle tests en trainingen uit dat hij fitter (en beter) was dan jongens die wel speelden. ,,Toen ik me dat realiseerde begreep ik dat er meer aan de hand moest zijn. Ik kreeg de indruk dat Pep jaloers op mij was. Dat hij bang was in mijn schaduw te staan. Ik ben me gaan afvragen of het met mijn huiskleur te maken had. Guardiola heeft vaker problemen met Afrikanen gehad. Ook bij Barcelona.''



De 35-jarige Ivoriaan werkte bij FC Barcelona al met Guardiola samen. Touré verruilde in 2010 Barça voor Manchester City. Twee jaar geleden werd Guardiola coach bij City. Over hun gezamenlijke tijd bij Barcelona zei Touré: ,,Hij was wreed tegen mij. Denk je echt dat Barcelona dat met Iniesta had kunnen doen? Misschien worden Afrikanen niet altijd op dezelfde manier behandeld als anderen. Als we ons realiseren dat hij vaak problemen heeft met Afrikanen, waar hij ook gaat, stel ik mezelf vragen.''