Trainer Augsburg kan mét Gouweleeuw alsnog debuteren na overtreden coronaregels

Thiago nog twijfelge­val bij Bayern München, Gnabry zo goed als hersteld

15:19 Het is nog onduidelijk of Thiago morgenavond voor Bayern München kan uitkomen in het thuisduel met Eintracht Frankfurt. De middenvelder was nog niet 100 procent fit op de laatste training. ,,We moeten het even aankijken met Thiago”, zei trainer Hansi Flick van de koploper van de Bundesliga. ,,Het loopt met hem nog niet helemaal zoals het zou moeten lopen.”