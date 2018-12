Trainer Inter neemt afstand van eigen fans: ‘Er is een grens bereikt’

Voorzitter die Wenger aanstelde bij Arsenal overleden

10:54 Peter Hill-Wood is op 82-jarige leeftijd overleden. De Brit werd in 1982 benoemd tot voorzitter van Arsenal en trad in juni 2013 af. Zijn belangrijkste beslissing nam hij waarschijnlijk in 1996 toen hij de nog onbekende Fransman Arsène Wenger aanstelde als trainer van de Gunners.