Trainer Schreuder geniet van vechtlust Hoffenheim: ‘Echt moeten knokken’

Dilrosun scoort voor Hertha, Klaassen en Werder doen goede zaken

17:37 Javairo Dilrosun is van waarde gebleken voor Hertha BSC. De vleugelspeler scoorde op fraaie wijze het eerste doelpunt in de thuiswedstrijd tegen FC Augsburg: 2-0. Davy Klaassen was belangrijk voor Werder Bremen, dat ook met 1-0 won en zo nog altijd strijdt voor handhaving. De net 18-jarige Melayro Bogarde maakte namens 1899 Hoffenheim zijn Bundesliga-debuut.