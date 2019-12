Trainer Valencia: Het wordt heel lastig voor Cillessen om Ajax te halen

De nummer 1 van Oranje haakte donderdag voortijdig af bij de training vanwege een handblessure. Volgens trainer Albert Celades is de kans klein dat de voormalige Ajacied dinsdag in de Johan Cruijff Arena in actie komt tegen Ajax. ,,Het wordt heel lastig voor Jasper om het treffen met Ajax te halen‘’, zo liet Celades optekenen in Spaanse sportkrant AS. Haakt Cillessen af, dan verdedigt Jaume Doménech het doel van Valencia in Amsterdam.



Ajax heeft met tien punten aan een gelijkspel genoeg om door te gaan, de Spaanse club van Cillessen moet winnen als concurrent Chelsea (dat ook acht punten heeft) voor eigen publiek Lille verslaat.