Trajkovski opnieuw de beul van Italië: ‘We hebben op z'n Italiaans gewonnen’

Blagoja Milevski, de bondscoach van Noord-Macedonië, zal vandaag met een bijzonder goed gevoel zijn wakker geworden op zijn 51ste verjaardag. De man die afgelopen september begon als opvolger van Igor Angelovski (zes jaar lang de baas) zag de ironie van de overwinning wel in. ,,We wonnen op z'n Italiaans gewonnen van de Italianen. We maken een doelpunt met een van onze twee schoten op doel. Ik ben heel blij met deze overwinning, ik ben trots op deze jongens", zei Milevski gisteravond in Palermo, waar de kansenverhouding met 32-4 (5-2 qua schoten op doel) overduidelijk in het voordeel van Europees kampioen Italië was. ,,We weten waar onze kracht ligt. Vlak voor de wedstrijd vertelde ik mijn spelers dat ze moesten genieten en dat hebben ze gedaan. Nu moeten we ons volop gaan focussen op de wedstrijd tegen Portugal.”



Die finale om een WK-ticket is dinsdagavond in Porto, waar Portugal gisteravond met 3-1 won van Turkije. Portugal kwam nog goed weg, want vijf minuten voor tijd schoot Burak Yilmaz een penalty (die de 2-2 had betekend) over. De selectie van Noord-Macedonië keert vandaag om 18.00 uur terug in Skopje, waar naar verwachting duizenden fans de spelers als helden zullen onthalen.