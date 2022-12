Tranen, berusting en mooie anekdotes bij de dood van Pelé: ‘Door hem heeft de wereld Brazilië leren kennen’

Met samenvattingen Liverpool mede dankzij goal Van Dijk langs Aston Villa, Arsenal verstevigt koppositie

Liverpool heeft zich hersteld van de nederlaag bij Manchester City in de League Cup. In het eerste competitieduel na het WK voetbal versloeg de ploeg van trainer Jürgen Klopp Aston Villa in Birmingham met 3-1. Virgil van Dijk was verantwoordelijk voor de tweede treffer.

27 december