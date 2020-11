Tranen om Maradona bij hervatting Argentijnse competitie: ‘Hij was als een vader’

Spelers van Racing en Unión de Santa Fe betraden het veld in het tricot van het Argentijnse elftal met het rugnummer 10. Tijdens de warming-up was het nummer Live is Life te horen, een lied dat onlosmakelijk verbonden is aan Maradona. Hij deed er als speler van Napoli in een uitwedstrijd tegen Bayern München een legendarische opwarming op. Kort voor de aftrap verzamelden de spelers van Racing en Unión zich rond de middencirkel om een minuut te applaudisseren voor de overleden held.

Gimnasia, de club waar Maradona trainer was tot hij begin november een operatie moest ondergaan vanwege een bloedprop in zijn hersenen, zag de zege op Velez als een goed eerbetoon. Voor de aftrap was er veel emotie bij spelers en coach. ,,Het was heel gek om te voetballen, omdat we nog steeds aan het bijkomen zijn van deze klap", zei middenvelder Victor Ayala na de wedstrijd. ,,Maar we hebben gedaan wat Diego ons geleerd heeft. Voor ons was hij als een vader. Hij moet trots zijn als hij ons nu van boven ziet."