Tranendal Vinícius Júnior niet voor niets: Real Madrid lang zonder talent

Robben hervat na blessure­leed groepstrai­ning bij Bayern

5 maart Arjen Robben heeft de groepstraining bij Bayern München hervat. De 35-jarige oud-international, die bezig is aan zijn laatste seizoen bij de Duitse kampioen, staat al sinds eind november aan de kant met een bovenbeenblessure. Begin februari sloot Robben ook al even aan bij de selectie van coach Niko Kovac, maar dat was van korte duur. Robben bleef last houden.