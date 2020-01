Transferbedragen vrouwenvoetbal hoger, maar een schijntje in vergelijking met mannen

Samenvatting Manchester City boekt nipte zege dankzij invaller Agüero

10:00 Manchester City heeft in de Premier League moeizaam gewonnen van Sheffield United. De titelverdediger kwam pas in de slotfase van de uitwedstrijd tot scoren: 0-1. Het was invaller Sergio Agüero, die het verschil maakte. De Argentijn tikte een scherpe voorzet van Kevin De Bruyne van dichtbij in.