Trefzekere Aké klimt met Bournemouth naar de derde plaats

Na tien minuten spelen was het al raak voor de bezoekers. Diego Rico nam de hoekschop en leverde de bal perfect af op het hoofd van Aké, die bij de tweede paal tegendraads inkopte en zo voor de openingstreffer zorgde. Tien minuten voor rust verdubbelde middenvelder Harry Wilson de score.



In de tweede helft ontving Southampton een penalty na een overtreding van Steve Cook. James Ward-Prowse maakte geen fout en tekende voor de aansluitingstreffer. Vijf minuten later dacht ook Bournemouth een penalty te krijgen, maar een overtreding op Joshua King was volgens scheidsrechter Chris Kavanagh na bestudering van de beelden toch niet zwaar genoeg.



Ondanks een een legio aan kansen slaagde Southampton er niet in om de gelijkmaker te maken. In de zesde minuut van de blessuretijd deelde Callum Wilson de genadestoot uit: 1-3. Door de derde overwinning staat Bournemouth na zes wedstrijden op een voorlopige derde plaats met 10 uit 6.