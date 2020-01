Trefzekere El-Ghazi uitgeschakeld met Villa, Dervisoglu wint bij debuut

Solskjaer dient Van Persie van repliek: ‘Meer dan mijn shirt zal hij niet afpakken’

10:58 Een kritische noot van Robin van Persie op de Engelse televisie over Ole Gunnar Solskjaer heeft kwaad bloed gezet op Old Trafford. Tot woede van de trainer van Manchester United ergerde de Nederlander zich in de studio van BT Sport aan de glimlach op het gezicht van de Noor tijdens een interview na de nederlaag tegen Arsenal (2-0) in het Emirates Stadium op nieuwjaarsdag.