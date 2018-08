Trotse Mandzukic stopt als international Kroatië

,,Ik liet altijd liever mijn voeten spreken en heb dan ook moeite om in woorden te vatten wat het Kroatische team heeft betekend voor mij. Toch weet ik dat de tijd is gekomen om afscheid te nemen", schrijft Mandzukic in een emotionele verklaring.



De 32-jarige spits was van grote waarde voor het Kroatische voetbalelftal dat op het WK verraste door de finale te halen. In de halve finale tegen Engeland schoot Mandzukic zijn land in de verlenging naar de eindstrijd (2-1). In die finale tegen Frankrijk passeerde hij in de achttiende minuut zijn eigen doelman met een kopbal. Het was het eerste eigen doelpunt in een WK-finale.



,,Na het bijdragen aan het grootste succes ooit van Kroatië kan ik met trots een einde maken aan mijn interlandcarrière."