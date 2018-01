TT: Groningen stuurt Jenssen terug, City verhuurt 'kleine Kongolo' langer

TransferTalkDe winterse transfercarrousel draait alweer op volle toeren. In TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers van deze maand bij. Mis niets in deze rubriek.

FC Groningen stuurt Jenssen terug naar Duitsland

Aan het huwelijk tussen FC Groningen en Ruben Yttergard Jenssen is voorlopig een einde gekomen. De noorderlingen verhuren hem aan 1. FC Kaiserslautern, de club waarvan hij anderhalf jaar geleden juist overkwam. De Duitsers hebben bovendien een optie tot koop op de 29-jarige Noorse middenvelder. Kaiserslautern staat nu o nderaan staat in de 2. Bundesliga.

Volledig scherm 2017-01-14 19:53:06 ALMELO - Heracles Almelo - FC Groningen, Eredivisie, voetbal, seizoen 2016-2017, Polman stadion, 14-01-2017, Heracles Almelo speler Lerin Duarte (l) met FC Groningen speler Ruben Jenssen (r) © ANP Pro Shots

Kleine Kongolo langer bij Doncaster

Rodney Kongolo wordt door Manchester City langer verhuurd aan Doncaster Rovers. Het broertje van ex-Feyenoorder Terence (die onlangs door AS Monaco werd verhuurd aan Huddersfield Town) maakt het seizoen af in de League One. Kongolo werd aanvankelijk voor een halfjaar verhuurd door City, die periode is nu dus verlengd.

Volledig scherm © Getty Images

Arsenal wil Aubameyang als Sánchez vertrekt

Volledig scherm Pierre-Emerick Aubameyang. © Getty Images Alles wijst erop dat Alexis Sánchez aan zijn laatste seizoen bij Arsenal bezig is. Het contract van de Chileen loopt in de zomer af en als Arsenal nog iets aan hem wil verdienen moet hij deze maand van de hand worden gedaan. Sky Italia beweert dat de Gunners op Pierre-Emerick Aubameyang mikken als mogelijke vervanger van Sánchez, die nog steeds in de belangstelling van Manchester City zou staan. De koploper in de Premier League probeerde Sánchez afgelopen zomer ook al naar het Etihad Stadium te halen, maar Arsenal wees toen op deadline day een bod van 67,5 miljoen euro af. Aubameyang verlengde onlangs zijn contract bij Borussia Dortmund tot medio 2021.

Fortuna Sittard haalt Servisch jeugdinternational

Fortuna Sittard, de trotse koploper van de Jupiler League, heeft zich per direct verzekerd van de diensten van Lazar Kojic. De Servische jeugdinternational komt transfervrij over van FK Brodarac. Hij tekende vandaag een contract dat hem voor de komende 4,5 jaren aan Fortuna bindt. De 18-jarige Kojic speelde in de jeugd van Rode Ster Belgrado en FK Brodarac. Daarnaast verdedigde hij de eer van zijn land in ruim twintig wedstrijden voor Servië Onder 18 en Onder 19. De talentvolle middenvelder werkte in november en december een oefenstage af in Sittard.

Fortuna Sittard on Twitter Lazar Kojic nieuwe aanwinst Fortuna Sittard! Meer lezen ➡️ https://t.co/vkDVBjvmS2 Veel succes Lazar! #️⃣ #GoodluckLazar #SamenNaoVeure

Vietto van Atlético naar Valencia

Luciano Vietto maakt per direct de overstap van Atlético Madrid naar Valencia. De 24-jarige spits uit Argentinië kwam na de komst van Diego Costa en Vitolo niet meer in de plannen voor bij Atlético Madrid, dat hem vorig seizoen al verhuurde aan Sevilla. Vietto wordt bij Valencia herenigd met trainer Marcelino, waar hij bij Villarreal al succesvol voor was. Hij tekent bij Valencia een contract voor een halfjaar, met de optie voor nog een extra seizoen.

Manchester United verlengt met Blind en drie anderen

Volledig scherm Blind laat zijn hond uit in Manchester. © Photo News Manchester United heeft de opties gelicht in de contracten van Daley Blind, Juan Mata, Ander Herrera en Ashley Young. De club voorkomt daarmee dat het kwartet komende zomer transfervrij Old Trafford uitloopt. Dat meldt The Telegraph. Blind en co staan door de contractverlenging nog tot juni 2019 onder contract in Manchester. De toekomst van Blind, Mata, Young en Luke Shaw, die eerder de optie in zijn contract gelicht zag worden, bij United is nog wel ongewis, maar de club heeft nu de tijd om de knoop over het viertal door te hakken.

James Rodriguez wil in München blijven

James Rodriguez heeft nog geen moment spijt gehad van zijn vertrek naar Bayern München. De Colombiaan, die tot medio 2019 wordt gehuurd van Real Madrid, zei dat vandaag op een persconferentie. ,,Ik blijf gewoon hier", zei James resoluut. ,,Ik ben gelukkig in München en wil nergens anders aan denken. De stadions in de Bundesliga vind ik geweldig, ze zitten altijd vol. En de teams zijn erg sterk, het is echt een topcompetitie." Bayern heeft een optie om de nummer 10 na de huurperiode definitief over te nemen van Real.

FC Bayern English on Twitter 🗣 @jamesdrodriguez: "I like the @Bundesliga_EN stadiums a lot; they are always full. You also play against very good teams. It's a top league!" #MiaSanMia

Everton betaalt 30 miljoen voor spits Besiktas

Sam Allardyce heeft zijn eerste aankoop als manager van Everton bijna binnen. The Toffees bereikten gisteravond een akkoord met Besiktas over de transfer van Cenk Tosun, meldt de BBC. De 26-jarige spits die dit seizoen indruk maakte met zijn club in de Champions League verkast voor 30 miljoen euro naar de club uit Liverpool. Everton heeft na het vertrek van Romelu Lukaku afgelopen zomer moeite met het maken van doelpunten. Het kostte manager Ronald Koeman eind oktober de kop.

Volledig scherm Cenk Tosun. © Photo News

Jeff Stans verlaat NAC Breda

Volledig scherm © pro shots Middenvelder Jeff Stans is per direct vertrokken bij NAC Breda. De 27-jarige Vlaardinger kwam niet voor in de plannen van trainer Stijn Vreven en speelde dit seizoen nog geen minuut. Zijn situatie was bijzonder uitzichtloos, waarna beide partijen nu hebben besloten dat een ontbinding van het contract de beste oplossing is. Stans is dan ook transfervrij op te pikken.

Veteraan Forlan tekent in Hongkong

Volledig scherm Diego Forlan viert een treffer voor Atlético Madrid. © anp Oud-international van Uruguay en voormalig speler van Manchester United Diego Forlan zet zijn loopbaan voort in Hongkong. De aanvaller heeft een contract getekend om met de club Kitchee mee te doen aan de groepsfase van de Aziatische Champions League. Hij speelde voor het laatst in 2016 voor Mumbai City.



Forlan (38) speelde 112 keer voor Uruguay. Voor zijn tijd bij United kwam hij onder meer in Spanje uit voor Villarreal en Atletico Madrid.



Op het WK van 2010 werd Forlan gekozen tot beste speler van het toernooi. Uruguay werd destijds in Zuid-Afrika in de halve finale uitgeschakeld door Oranje. Forlan scoorde wel in dat duel in Kaapstad.

ManUnited praat met Mourinho over contractverlenging

Manchester United wil het contract met manager José Mourinho, dat nog tot medio 2019 loopt, op korte termijn verlengen. The Telegraph meldt dat de club intensieve gesprekken heeft gevoerd met de Portugees en zijn management. Over de duur van de contractverlenging is nog niets bekend. In Mourinho's huidige contract is wel een optie opgenomen om het met een jaar te verlengen.

In Britse media doken gisteravond geruchten op over een mogelijk vertrek van Mourinho na dit seizoen. Hij zou weinig tijd in Manchester zijn en in de clinch liggen met het bestuur over enkele transfers. Volgens The Telegraph is echter niets minder waar.

Volledig scherm José Mourinho komt aan bij het Lowry Hotel in Manchester. © Photo News

Koploper Championship wil Keane terughalen

Volledig scherm Robbie Keane bij de Ierse nationale ploeg. © EPA In 1997 debuteerde een 17-jarige Robbie Keane als groot talent voor Wolverhampton Wanderers. Die club zou de Ierse doelpuntenmachine ruim twintig jaar later terug willen halen. Keane speelt momenteel zijn wedstrijden in India voor Atlético de Kolkata, waar zijn contract nog tot en met maart dit jaar loopt. Hij zou volgens The Mirror echter vroegtijdig mogen vertrekken, wat een weerzien met zijn oude liefde mogelijk maakt. The Wolves gaan momenteel aan kop in het Championship, het tweede niveau in Engeland.

Keane maakte na zijn vertrek uit Wolverhampton vooral furore bij Tottenham Hotspur. Hij is topscorer aller tijden van de Ierse nationale ploeg met 68 goals.

Arsenal aan de haal met talentvolle Griek

Arsenal gaat zich versterken met het Griekse talent Konstantinos Mavropanos. Arsène Wenger heeft de komst van de twintigjarige verdediger van PAS Giannina gisteravond na het spektakelstuk tegen Chelsea bevestigd. Volgens de coach van de Londenaren gaat het niet om een directe versterking, maar is het de bedoeling dat het twintigjarige talent eerst nog wordt uitgeleend.