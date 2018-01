TT: Southampton haalt Carrillo, Manchester City aast op verdediger Laporte

Coutinho krijgt rugnummer 14 bij Barça

Coutinho neemt bij FC Barcelona het rugnummer van de naar China vertrekkende Javier Mascherano over. Jordi Cruijff speelde ook met nummer 14. Bij Barcelona had zijn vader Johan Cruijff nummer 9. Ook Thierry Henry had bij Barça 14 op zijn rug staan.

Younes naar Napoli

Amin Younes vertrekt per direct naar het Italiaanse Napoli. De buitenspeler levert Ajax zo'n vijf miljoen euro op. Younes kwam 2,5 jaar geleden over van Borussia Mönchengladbach en maakte vooral vorig jaar tijdens de Europa Leaguewedstrijden van Ajax indruk. Lees hier meer!

Noord-Ierse bondscoach verlengt contract

Michael O'Neill blijft vermoedelijk nog wel even bondscoach van Noord-Ierland. De 48-jarige trainer heeft zijn contract verlengd tot maar liefst 2024. ,,Deze aanbieding kon ik niet weigeren'', lichtte hij toe. ,,Volgens mij hoor ik op deze plek thuis.''



O'Neill is sinds 2011 in functie. Hij was ook kandidaat om bij de Schotse voetbalbond in dienst te treden.