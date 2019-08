Tuchel begrijpt dat fans boos zijn op Neymar

,,Of ik het begrijp? Ja en nee. Hij is nog steeds een speler van deze club en ik bescherm mijn spelers altijd. Al kan ik me voorstellen dat niet iedereen begrip heeft voor wat hij heeft gezegd en gedaan", zei Tuchel, die zei niets van de protesten tegen Neymar te hebben meegekregen.



,,Het is lastig en ik weet niet zo goed wat ik er over moet zeggen. Ik zag het op de telefoons van mijn assistenten, want tijdens de wedstrijd kreeg ik het niet mee."



Volgens technisch directeur Leonardo zijn de besprekingen over een langverwacht vertrek van Neymar inmiddels in een gevorderd stadium. PSG nam Neymar in 2017 voor het recordbedrag van 222 miljoen euro over van FC Barcelona. Zijn contract in Parijs loopt nog door tot medio 2022.